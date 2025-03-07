Специалисты завершили разделку кормовой части танкера «Волгонефть-239»

Специалисты завершили работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239» раньше срока. Об этом сообщил Минтранс РФ в официальном Telegram-канале.

«Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки 2 месяца», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что сотрудники «Морспасслужбы» уже начали зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части.

5 марта сообщалось, что танкер «Волгонефть-239» демонтировали на 90%.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Ранее власти выделили еще денег на уборку мазута в Черном море.