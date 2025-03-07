Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты раскрыли, как подорожание зерна скажется на стоимости хлеба

Пекарь Кацнельсон: скачок цен на зерно не повысит стоимость хлебобулочных изделий
close
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость зерна и в целом ситуация на этом рынке на хлебопечение не влияет. В данном случае зерно и получаемая из него мука – это несущественные проценты в конечных ценах на хлебобулочные изделия. На фоне высокой конкуренции не стоит ждать их резкого подорожания, заявил НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

По его словам, отрасль не ощутила на себе никаких ценовых колебаний.

«У нас рынок хлебопечения негосударственный, мы стабильно производим более 11 миллионов тонн хлеба каждый год. Хлеба всем хватает, есть конкуренция на рынке, пока еще не очень высокая», — пояснил он.

По словам Кацнельсона, в себестоимости хлеба мука занимает максимум 20%, зерно – около 7%. В целом к товарным интервенциям и прочим ситуациям на зерновом рынке само по себе хлебопечение не имеет отношения, подчеркнул он. Поэтому повышение цен на зерно на 10% на себестоимости хлеба практически не отражается, а тем более не меняет конечную стоимость продукта для потребителей, заключил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров.

Напомним, до этого в Минсельхозе сообщили, что данные о существенном росте цен на хлеб в РФ с 1 марта не соответствуют действительности. По данным ведомства, роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно. Там добавили, что, по состоянию на 12 февраля, стоимость хлеба из пшеничной муки в среднем по стране составила 68,4 рубля за килограмм. Хлеб из ржано-пшеничной муки стоит в среднем 61,6 рубля за килограмм.

Ранее Минсельхоз прокомментировал возможность повышения цен на пшеницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами