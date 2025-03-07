Эксперты раскрыли, как подорожание зерна скажется на стоимости хлеба

Стоимость зерна и в целом ситуация на этом рынке на хлебопечение не влияет. В данном случае зерно и получаемая из него мука – это несущественные проценты в конечных ценах на хлебобулочные изделия. На фоне высокой конкуренции не стоит ждать их резкого подорожания, заявил НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

По его словам, отрасль не ощутила на себе никаких ценовых колебаний.

«У нас рынок хлебопечения негосударственный, мы стабильно производим более 11 миллионов тонн хлеба каждый год. Хлеба всем хватает, есть конкуренция на рынке, пока еще не очень высокая», — пояснил он.

По словам Кацнельсона, в себестоимости хлеба мука занимает максимум 20%, зерно – около 7%. В целом к товарным интервенциям и прочим ситуациям на зерновом рынке само по себе хлебопечение не имеет отношения, подчеркнул он. Поэтому повышение цен на зерно на 10% на себестоимости хлеба практически не отражается, а тем более не меняет конечную стоимость продукта для потребителей, заключил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров.

Напомним, до этого в Минсельхозе сообщили, что данные о существенном росте цен на хлеб в РФ с 1 марта не соответствуют действительности. По данным ведомства, роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно. Там добавили, что, по состоянию на 12 февраля, стоимость хлеба из пшеничной муки в среднем по стране составила 68,4 рубля за килограмм. Хлеб из ржано-пшеничной муки стоит в среднем 61,6 рубля за килограмм.

Ранее Минсельхоз прокомментировал возможность повышения цен на пшеницу.