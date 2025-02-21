В Минсельхозе прокомментировали сообщения о резком росте цен на хлеб с 1 марта

Появившиеся в СМИ сообщения о существенном росте цен на хлеб в РФ с 1 марта не соответствуют действительности. Ситуация на рынке хлеба в стране стабильна, сообщили в Минсельхозе, пишет «Интерфакс».

«Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что, по состоянию на 12 февраля, стоимость хлеба из пшеничной муки в среднем по стране составила 68,4 рубля за килограмм. Хлеб из ржано-пшеничной муки стоит в среднем 61,6 рубля за килограмм.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что крупные производители хлеба уведомили ретейлеров о планах повысить цены на 10–12% с 1 марта. В публикации отмечается, что подорожание хлеба связано с ростом затрат на складскую и транспортную логистику, а также с увеличением налоговой нагрузки и цен на сырье.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев подчеркнул, что с начала года средняя наценка на самые доступные виды пшеничного хлеба в крупных торговых сетях уже составляла 5–7%.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало эскимо.