Минсельхоз прокомментировал возможность повышения цен на пшеницу

Минсельхоз может ввести дополнительные нетарифные меры по регулированию зернового рынка в случае небольшого урожая и повышения цен на пшеницу. Об этом говорится в комментарии ведомства, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», относительно материала «Коммерсанта».

Ранее издание со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут президенту РФ Владимиру Путину сообщило о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества в этом году.

В Минсельхозе рассказали, что в прошлом году урожай зерна вошел в пятерку лучших в истории страны, поэтому валовый сбор зерновых позволяет с большим запасом обеспечить потребности переработчиков.

Во второй половине сезона действует квота на экспорт пшеницы, отметили в министерстве. «При этом, если в силу погодных условий производство зерна в текущем году будет ниже прогнозируемого, Минсельхоз оперативно инициирует введение дополнительных нетарифных мер», — сказано в комментарии.

Отпускные цены на пшеницу 3 класса сейчас стабильны и составляют 14,7 тыс. рублей за тонну, что ниже уровня, при котором проводятся государственные интервенции на рынке. Кроме того, стоимость пшеничной муки у производителей за последний месяц снизилась на 0,5%, до 26,7 рубля за кг.

По оценке Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, для производства всей отечественной муки в год требуется не более 13 млн тонн пшеницы, что в несколько раз меньше собранного за год урожая.

«Сегодня наша страна полностью обеспечена пшеницей с учетом урожая прошлого года. Стабилизирующим фактором для ценовой динамики выступает реализация зерна из интервенционного фонда. <...> В этой связи мы не видим существенных рисков для роста цен на мукомольную пшеницу в 2025 году», — сказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Ранее сообщалось, что низкая урожайность зерновых создаст риски в первую очередь для экспорта.