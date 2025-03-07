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Основатель барнаульского «Сталин-центра» прокомментировал свое задержание

Задержанный глава «Сталин-центра» Матасов: ничего критического не произошло

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания и глава местного «Сталин-центра» Сергей Матасов прокомментировал свое задержание по делу о мошенничестве. Телеканалу RTVI он заявил, что «ничего критического не произошло».

Его задержали 7 марта. В отношении депутата возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму более 3 млн рублей.

«У меня подписки о невыезде на данный момент нет. Есть подписанное соглашение о неразглашении какой-либо информации, поэтому пока ничего не могу сказать <...> На данный момент ничего не произошло такого критического», — сказал Матасов.

По его словам, он продолжает работать, а планы по открытию новой экспозиции «Сталин-центра» ко Дню Победы «по-прежнему в силе».

7 марта стало известно, что прокурор попросил суд приговорить обвиняемых в хищении у балерины Анастасии Волочковой 1,7 млн рублей к заключению на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в России принимают новые комплексные меры против мошенников.

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