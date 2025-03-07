Миллиардные потери: в Москве судят организаторов пирамиды, куда вложилась Волочкова

Сотрудникам брокерской компании QBF, обвиняемым в хищении у балерины Анастасии Волочковой 1,7 млн рублей, грозит от 14 до 20 лет лишения свободы. Именно такой срок просит назначить сторона обвинения. Всего потерпевших около 500 человек, официально ущерб составляет несколько сотен миллионов рублей, но СМИ сообщают, что всего граждане успели вложить до 7 млрд руб. Жертвами пирамиды стали и бюджетники, которые не хотят обращаться в полицию, чтобы не раскрывать сумму ущерба.

Прокурор попросил суд приговорить обвиняемых в хищении у балерины Анастасии Волочковой 1,7 млн рублей к заключению на срок до 20 лет, передал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 [лет]», — уточнил собеседник агентства.

Украли 7 млрд рублей

В ноябре 2021 года в беседе с «Ъ» Волочкова рассказала, что в середине 2020-го ей позвонил некий Тимур, представившийся представителем компании QBF. Он заявил, что номер телефона балерины есть в их базе. Мужчина попросил порекомендовать компанию друзьям, но Волочкова отказалась это делать. Тогда ей самой предложили стать инвестором.

В июле Волочкова заключила с QBF договор и передала им 2 млн рублей под 10% годовых. Затем Тимур убедил ее перевести еще миллион на три месяца.

«Последующие три месяца я получала на свою электронную почту от компании QBF пустые платежные поручения без сумм и без каких-либо подписей, что меня несколько насторожило», — пояснила Волочкова.

Тем не менее балерине вернули миллион и прибыль с его «вложения» — 150 тысяч рублей. Первую же сумму ей вернуть не удалось. В мае 2021 года выяснилось, что сотни людей также не получили свои деньги, после чего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве. По данным Life, несмотря на серьезные проблемы, компания все равно продолжала работать и привлекать новых «инвесторов».

Волочкова обратилась к гендиректору QBF Станиславу Матюхину. Он заверил, что деньги ей вернут частями, но попросил помочь разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и в Башкирии. Балерина отказалась способствовать этому, но ей все же отдали еще полмиллиона. В итоге компания осталась должна Волочковой 1,7 млн рублей. Больше они на связь не выходили, но посоветовали направлять все вопросы бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову.

По данным Life, у компании было несколько дочерних фирм в разных странах, через которые и осуществляли серые схемы. Издание утверждает, что реальным владельцем QBF является именно Шпаков. Он с 2018 года живет в ОАЭ. Всего клиенты потеряли около 7 млрд рублей, выяснил Life. Официально ущерб оценили скромнее — несколько сотен миллионов рублей. «Ъ» пишет, что

среди пострадавших есть священнослужители, генералы, чиновники и другие VIP-персоны, которые не хотят оглашать свои потери и становиться потерпевшими.

Сейчас на скамье подсудимых находятся гендиректор Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор филиальной сети Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев. Они отрицают свою вину. Потерпевшими признали около 500 человек.

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По схеме пирамиды

По предварительным данным, сначала сотрудники QBF находили состоятельных клиентов в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской, Мурманской областях, Башкирии и уговаривали передать им в доверительное управление крупные суммы. Затем инвесторы действительно получали неплохой доход, после чего переводили еще больше денег. Однако после этого участники схемы похищали переданные им суммы, а клиентам присылали вымышленные отчеты о том, что их вложения якобы работают и приносят доход.

«Ъ» выяснил, что компания специально искала людей с доступом к бюджетным средствам, так как они не обратились бы в полицию, поскольку в этом случае им необходимо доказать легальность потерянных денег. QBF работала по схеме финансовой пирамиды: довольные вкладчики советовали своим друзьям и знакомым компанию, привлекая новых инвесторов, за счет денег которых им и выплачивали дивиденды. При этом свои средства вложили и рядовые граждане: они начитались положительных отзывов в интернете. Проблемы у инвесторов начинались при выводе денег.

«Это обычная пирамида, которая забирает деньги в доверительное управление, какой-то процент вам может вывести, но когда вы захотите забрать все деньги, то ничего не получите. Мне выводят уже год, менеджер всегда пропадает, на звонки никто не отвечает», — цитирует «Ъ» одного из пострадавших.

Следствие установило, что физические лица заключали договор с кипрской компанией QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD) якобы для более привлекательных доходов за счет инвестиций за границу. На деле же QBF обходила российские законы, беря деньги в «доверительное управление», потому что в этом случае им не нужно было лицензировать свои услуги и за ними не наблюдал Центробанк. При этом до 2017 года у них все же была компания с лицензией. Клиенты в том числе подписывали договор и с этим ООО, но по факту их деньги сразу же выводили в офшоры.

Предположительно, часть похищенных средств организаторы легализовали в России через не связанные с инвестициями компании, например, «М1 Девелопмент», которая строила ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Учредителем этой компании также является Шпаков.