«Сил уже нет»: в России принимают новые комплексные меры против мошенников

В России планируется принять новые меры по борьбе с мошенниками, в том числе вскоре жители смогут самостоятельно устанавливать самозапрет на оформление SIM-карт. Помимо этого, кабмин подготовил целый ряд других инструментов борьбы с преступниками, так как ущерб от их действий уже давно перешагнул допустимые размеры, заявила ведущая 360.ru Елена Кононова.

Помимо прочего, в России введут запрет на применение мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи. Благодаря этому россияне будут сразу понимать, что звонить или писать в мессенджерах официальные лица не могут, а значит, это мошенничество.

Юрлица обяжут пройти маркировку, за счет чего при звонке от них на экране телефона будет сразу высвечиваться название компании, отметила Кононова. По ее мнению, это поможет сразу сориентироваться, если звонит неизвестный абонент. Также журналист напомнила о планах запретить отправку СМС с проверочными кодами и ввести самозапрет на оформление SIM-карт, а также на спам-обзвоны, СМС-рассылки и международные звонки.

«Это, конечно, не все пункты, но самое главное — действия комплексные, — подчеркнула эксперт. — Но ведь правда же, надоели уже эти мошенники — сил нет. У нас нет сил, а у них нет совести».

Напомним, о планах предоставить россиянам возможность на введение самозапрета на оформление SIM-карт сообщил накануне вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Он подчеркнул, что часто мошенники используют SIM-карты, которые оформлены на других граждан, и при этом оформление идет через персональные данные граждан. При этом расследование дел показывает, что предполагаемый номер телефона оказывается «фактически украденным».

Ранее стало известно, что самозапрет на кредиты уже оформили несколько миллионов россиян.