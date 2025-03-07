Дизайнер рассказала, какой оттенок идеально подойдет для стен в спальне

Нейтральный розовый оттенок поможет создать в спальне уютную атмосферу при небольшом бюджете. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на декоратора интерьеров Кики Астор.

По ее словам, этот цвет является единственным правильным для стен. Эксперт уточнила, что он поможет создать уют и будет сочетаться с традиционным интерьером в отличие от синего, зеленого или серого.

«Розовый — это классика. Главное — выбрать приглушенный, нейтральный оттенок, который можно даже назвать бежевым», — уточнила она.

Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина до этого говорила, что план расходов поможет сделать ремонт в квартире без лишних трат, если четко придерживаться его. По ее словам, это избавит от неожиданных затрат и позволит не выйти за бюджет.

Она также призвала выбирать качественные, но недорогие материалы, чтобы сэкономить. Например, использовать искусственные камни вместо натуральных. Кроме того, можно дождаться сезонных скидок на строительные материалы и услуги, добавила Бутырина.

Ранее был назван способ продать квартиру подороже.