Назван способ продать квартиру подороже

Небольшой ремонт в квартире перед ее продажей поможет нарастить сумму сделки до 20%, пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение генерального директора компании «НАТЭК» Алексея Орехова.

Орехов не рекомендует делать капитальный ремонт или сильно вкладываться в переделку — такие затраты, вероятнее всего, не окупятся. Да и в косметический ремонт стоит вкладываться лишь в случаях, когда квартира пережила потоп или слишком долго не обновлялась.

Во второй половине февраля директор коммерческого управления STONE Кристина Недря сообщила, что разрыв в цене между новыми квартирами бизнес-класса с отделкой и без вырос втрое.

По ее словам, предложение квартир и апартаментов бизнес-класса с отделкой сосредоточено в основном в готовых или почти построенных корпусах (49%). На начальном же этапе строительства в новых проектах отделка практически не встречается (менее 1%).

На этой неделе генеральный директор строительной компании City Solutions Василий Тимофеев сообщил, что новые квартиры подорожают на 8-10% в 2025 году по сравнению с 2024-м.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье купили рекордное за три года число строящихся квартир.