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Россиянам рассказали, как избежать лишних трат при ремонте в квартире

Доцент Бутырина: план расходов поможет избежать лишних трат при ремонте квартиры
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Andy Dean Photography/Shutterstock/FOTODOM

План расходов поможет сделать ремонт в квартире без лишних трат, если четко придерживаться его. Об этом RuNews24.ru рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина.

По ее словам, это избавит от неожиданных затрат и позволит не выйти за бюджет.

«Исследуйте рынок, сравните цены на материалы и услуги различных подрядчиков. Вы удивитесь, как часто можно найти выгодные предложения. Помните, что покраска стен или укладка плитки, выполненные самостоятельно, могут значительно сократить ваш бюджет. Если у вас есть такие навыки, не стесняйтесь их использовать», — добавила эксперт.

Она также призвала выбирать качественные, но недорогие материалы, чтобы сэкономить. Например, использовать искусственные камни вместо натуральных. Кроме того, можно дождаться сезонных скидок на строительные материалы и услуги, добавила Бутырина.

Данные сервиса по благоустройству жилья Rerooms до этого показали, что ремонт квартир подорожает в 2025 году до 15%. Как отметили в информационно-консалтинговом агентстве INFOline, по итогам 2024 года общая стоимость ремонта увеличилась почти на 13%.

Ранее был назван способ продать квартиру подороже.

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