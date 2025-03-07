Гидрометцентр пообещал жительницам Москвы подарок от погоды на 8 Марта

Первый весенний месяц в Москве начался необычно теплой погодой, которая больше соответствует апрельским показателям и бьет температурные рекорды. На 8 Марта погода сделает жительницам настоящий подарок – будет тепло, солнечно и без осадков, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Накануне столица побила температурный рекорд 1879 года – воздух прогрелся до 6,8 градуса тепла. И сегодня, и в предстоящие выходные теплая погода сохранится, пообещал синоптик. По его словам, это связано с приходящими с юга воздушными массами. Причем если до этого было достаточно «тускло», то сейчас начнутся солнечные дни. Сегодня воздух прогреется до +10 градусов, что превышает норму сразу на 7-8 градусов.

«Завтрашний день будет просто подарочным для москвичек. <…> Это будет солнечная, радостная погода с голубым небом», — отметил Вильфанд.

Температура воздуха 8 Марта составит +7…+9 градусов, что близко к рекорду. Атмосферное давление к утру повысится за счет солнечной энергии. В воскресенье, 9 марта, ожидается около +10 градусов, но уже будет облачно.

Новая рабочая неделя начнется также с теплой погоды, которая продлится ориентировочно до среды-четверга. После этого температура воздуха начнет падать, вернутся морозы, которые для марта характерны – так, температура -7…-8 градусов типична для этого времени года в столичном регионе, отметил метеоролог. В конце следующей недели, по его словам, температура останется на отрицательных значениях.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого также обещала, что 8 марта температура воздуха в Москве и Московской области приблизится к отметке +7 градусов. По ее словам, в настоящее время наблюдается неустойчивый магнитный фон, что может сказаться на самочувствии.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны на Урале и в Сибири.