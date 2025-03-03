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В Петербурге тренер по плаванию избила ребенка до крови из-за забытого полотенца

В Петербурге тренер по плаванию избила дошкольника и сломала ему позвоночник
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Shutterstock

Тренер по плаванию избила ребенка в одном из детских садов Петербурга, врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника. Об этом 78.ru рассказала Наталья, мать пострадавшего.

На днях воспитанник детсада на улице Подвойского пришел в бассейн без полотенца. Когда выяснилось, что ему нечем вытереться, тренер пришла в ярость. Она отказалась помогать ребенку и толкнула его на скамейку.

«Сыну разрезало ягодицу. Дети слышали, как он плакал. На плавании было только четверо — все остальные отказались заниматься из-за грубого отношения тренера», — говорит Наталья.

Тренер увидела, что у ее подопечного идет кровь, но вместо того, чтобы оказать ему первую помощь, заставила плавать с открытой раной. Только после занятия он отвела мальчика к медсестре, где он сказал, что это просто царапина, которую расчесал во время сна. В поликлинике, куда пострадавший пришел вместе с мамой, у него диагностировали смещение в грудной клетке и ушиб позвоночника. Теперь детсадовцу может понадобиться корсет.

Женщина утверждает, что дети, в том числе и ее старший сын, часто получают травмы в этом детсаду, а воспитателей за это никак не наказывают.

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