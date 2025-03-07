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Психолог рассказала, как отметить 8 Марта в одиночестве

Психолог Жданова: в праздник 8 Марта стоит сделать что-то для себя
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

8 Марта можно незабываемо отметить и в одиночестве. Самое главное — попытаться создать себе настроение. Такой совет в беседе с РИАМО дала психолог Эльвира Жданова.

«Сделай то, что давно не делала. Закажи себе фотосессию, погуляй в парке, сходи в театр, на выставку или в парк. Сделай себе приятное. Это должно быть то, чего ты давно не делала», — порекомендовала эксперт.

Она добавила, что важно прислушиваться к себе и своим желаниям.

Семейный психолог Светлана Бояринова до этого объяснила, как понять, какой подарок хочет женщина на 8 Марта.

Самый простой и эффективный способ для мужчины определить, что желает возлюбленная в Международный женский день, это спросить прямо. Попытки считать намеки, по ее словам, могут закончиться неудачей.

Специалист также посоветовала не обращаться за советами к общим знакомым, поскольку вкусы и предпочтения у всех разные.

Ранее стало известно об отношении российских мужчин и женщин к 8 Марта.

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