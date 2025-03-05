Стало известно об отношении российских мужчин и женщин к 8 Марта

Большинство российских мужчин считают 8 Марта важным событием – об этом сообщили 70% участников соответствующего опроса. Из них больше половины (58%) всегда в этот день поздравляют своих близких, а 12% делают это лишь иногда, цитирует RT результаты исследования.

Наиболее серьезно к Международному женскому дню относятся мужчины из числа представителей старшего поколения. Так, 70% мужчин старше 65 лет обязательно дарят в этот день подарки.

Интересно, что мужчины чаще поздравляют с 8 Марта своих матерей, чем вторых половинок.

Что касается женщин, то важным этот праздник считают 65% опрошенных россиянок. Каждый год отмечают его 32% из них, еще 33% делают это иногда. Наиболее популярен праздник среди девушек в возрасте от 18 до 24 лет – из них треть ежегодно отмечают эту дату.

В этом году женщины в основном планируют отмечать 8 Марта с семьей (51%). Пятая часть из них посвятит время своему отдыху и хобби, а 13% отметят праздник с друзьями и коллегами. 10% россиянок запланировали на праздник уборку и готовку, еще 7% будут работать.

Исследование «Авито» подготовлено на основе опроса более 10 тыс. жителей России.

Напомним, «Газета.Ru» собрала идеи, как оригинально поздравить маму, любимую девушку или жену, подруг и коллег в Международный женский день, а также подсказки, как написать искреннее и красивое пожелание своими словами.

Ранее выяснилось, что россиянкам больше не нужны цветы на 8 Марта.