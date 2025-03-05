Эксперт объяснила, как понять, какой подарок хочет женщина на 8 Марта

Самый простой и эффективный способ для мужчины понять, какой подарок хочет его возлюбленная на 8 Марта, это спросить прямо. Такой совет в беседе с РИАМО дала семейный психолог Светлана Бояринова. Попытки считать намеки, по ее словам, могут закончиться неудачей.

«Если люди в отношениях и общаются друг с другом, то мужчина должен понимать, что хочет его женщина, если она, конечно, не партизанка. Ну, а если серьезно, то самый простой вариант — это спросить ее об этом», — сказала специалист.

Она также посоветовала не обращаться за советами к общим знакомым, поскольку вкусы и предпочтения у всех разные.

8 Марта — день, когда каждая российская женщина ждет внимания и теплых слов. Идеи, как оригинально поздравить маму, любимую девушку или жену, подруг и коллег в Международный женский день, а также подсказки, как написать искреннее и красивое пожелание своими словами, собрала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что одноклассники выпустили к 8 Марта шоу «Самая-самая».