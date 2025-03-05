Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила, как понять, какой подарок хочет женщина на 8 Марта

Психолог Бояринова: стоит прямо спрашивать у женщины о пожеланиях на 8 Марта
close
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Самый простой и эффективный способ для мужчины понять, какой подарок хочет его возлюбленная на 8 Марта, это спросить прямо. Такой совет в беседе с РИАМО дала семейный психолог Светлана Бояринова. Попытки считать намеки, по ее словам, могут закончиться неудачей.

«Если люди в отношениях и общаются друг с другом, то мужчина должен понимать, что хочет его женщина, если она, конечно, не партизанка. Ну, а если серьезно, то самый простой вариант — это спросить ее об этом», — сказала специалист.

Она также посоветовала не обращаться за советами к общим знакомым, поскольку вкусы и предпочтения у всех разные.

8 Марта — день, когда каждая российская женщина ждет внимания и теплых слов. Идеи, как оригинально поздравить маму, любимую девушку или жену, подруг и коллег в Международный женский день, а также подсказки, как написать искреннее и красивое пожелание своими словами, собрала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что одноклассники выпустили к 8 Марта шоу «Самая-самая».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами