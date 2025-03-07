Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме с «кодом подтверждения»

Мошенники начали применять новую тактику для обмана россиян и отвлечения их внимания от опасности. Они в ходе телефонного разговора сами присылают своей жертве СМС-сообщение с кодом подтверждения, который нужно продиктовать лже-оператору. Подозрения это не вызывает, так как информации о запрете передачи кода третьим лицам в сообщении нет, объяснил RT директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.

Когда жертва выполняет указания преступников, они направляют ей второй код, который уже является секретной информацией для восстановления доступа к тем или иным ресурсам — например, банковскому приложению, соцсети, госпорталу. Эта схема обмана дает мошенникам возможность притупить бдительность человека с помощью первого ненастоящего кода — второй код обманутый пользователь уже готов прислать без колебаний.

«При этом мошенники не используют тактику холодных обзвонов. Они обладают как минимум базовой информацией о жертве: Ф. И. О, телефоном, адресом регистрации или проживания, что помогает злоумышленникам войти в доверие», — подчеркнул Вураско.

Эту тактику мошенников зафиксировали на случаях, когда жертв убеждают в необходимости замены ключей для домофона. В результате такой «беседы» человек передает преступнику код восстановления к сервисам. Этот подход будет распространяться и на другие ситуации, предупредил эксперт.

Вураско призвал критически оценивать всю поступающую информацию, не доверять незнакомым собеседникам, не выполнять требования звонящего. По телефону нельзя сообщать никакие коды подтверждения. Присылаемые сообщения нужно внимательно изучать, чтобы понимать, для чего запрашивался тот или иной код, заключил специалист.

Напомним, в России планируется принять новые меры по борьбе с мошенниками, в том числе вскоре жители смогут самостоятельно устанавливать самозапрет на оформление SIM-карт. Также будет введен запрет на применение мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи. Благодаря этому россияне будут сразу понимать, что звонить или писать в мессенджерах официальные лица не могут, а значит, это мошенничество.

Ранее российский пенсионер поверил мошенникам и лишился 1,4 млн рублей.