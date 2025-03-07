Психолог объяснила, как подарки влияют на ментальное здоровье людей

Процесс преподношения или получения подарков — это крайне важно с точки зрения психики человека. Это не просто красивый жест — такие действия активируют систему вознаграждения и социального взаимодействия, вызывая физиологическую реакцию и меняя нейрохимические процессы в мозге, рассказала психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

«При дарении и получении подарков действительно могут выделяться дофамин, серотонин, а также окситоцин — гормон, способствующий чувству привязанности и доверия», — отметила специалист.

У человека в мозге активизируются центры удовольствия, из-за чего он ощущает эмоциональный подъем. Самое ожидание подарка, как отмечают нейропсихологи, активирует области мозга, связанные с позитивным стимулом. Все в целом это положительно влияет на ментальное здоровье и эмоциональное благополучие людей, а также помогает им укрепить свои отношения, продемонстрировать чувства поддержки и заботы.

Помимо прочего, знаки внимания помогают снизить стресс и улучшить настроение — исследования подтверждают, что дарение подарков снижает симптомы депрессии и тревожности, подчеркнула психолог.

Однако злоупотреблять этим тоже не стоит — если подарки дарятся слишком часто, то эффект новизны не возникает, на смену ему приходит привыкание к положительному стимулу. Для прежнего положительного эффекта уже потребуется нечто большее, поэтому так важно сохранять элемент неожиданности, заключила Дугенцова.

Напомним, до этого исследователи выяснили, что на предстоящее 8 Марта представители 98% компаний готовят женщинам подарки. В основном мужчины собирают на подарки дамам суммы более 400 рублей (62%). В каждом втором коллективе женщинам обязательно дарят на 8 Марта цветы, а самыми необычными подарками, которые мужчины будут дарить коллегам, стали дубайский шоколад, букеты из клубники, поход на картинг, а также наклейки с фотографиями сотрудниц.

Ранее россиян призвали отказаться от устаревших классических поздравлений на 8 Марта.