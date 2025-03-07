Россиян призвали отказаться от устаревших классических поздравлений на 8 Марта

8 Марта традиционно ассоциируется с сюрпризами и приятными словами, однако классические поздравления в виде конфет и открыток с шаблонными фразами потеряли актуальность. Какие подарки действительно порадуют женщин, «Газете.Ru» рассказала Сима Мусатова, основательница агентства LUMO и кандидат психологических наук.

«Женщины с самого детства слышат пожелания про красоту, нежность и весну. В какой-то момент они становятся шаблонными: даже если поздравляют от всего сердца, эти изначально хорошие слова превращаются в безликие и кажутся формальностью. Это же касается и дежурного набора в виде коробки конфет. Вполне возможно, что женщина вообще не любит сладкое или придерживается диеты, а ее и дома, и на работе заваливают сладостями», — рассказала Мусатова.

По словам эксперта, формальные подарки создают материальную перегруженность. Ненужные сувениры передариваются или складируются на дальней полке. В результате попытка сделать приятное может вызвать обратное чувство — разочарование. Чтобы избежать этого, нужно дарить то, что оставит приятные и запоминающиеся впечатления или будет полезным для конкретного человека. Причем речь не обязательно идет о дорогих подарках. Конфеты можно заменить на впечатления: билеты в театр и на концерты, индивидуальную экскурсию в музее, небольшое путешествие, поход в квест-комнаты или SPA.

«Женщины ценят и практичные подарки. Чтобы сделать такой, изучите привычки той, кому вы готовите сюрприз. Подарите сертификат в ее любимый магазин, нужный гаджет, подписку на сервисы, например, на приложение с аудиокнигами, абонемент в спортзал», — говорит Мусатова. По ее словам, среди женщин сейчас востребованы и возможности для развития: онлайн-курсы, мастер-классы, подписки на образовательные платформы.

Эксперт отмечает, что современной женщине часто не хватает времени на себя и заботы со стороны близких. Если мужчина организует для нее отдых, возьмет на себя рутинные дела и предложит нестандартные форматы празднования, такое оставит исключительно положительные впечатления и запомнится надолго.

«Если говорить о хорошем подарке на 8 Марта, я бы выделила четыре составляющие. Первое — это эмоциональная ценность: воспоминания и новые знания остаются дольше, чем нечто материальное. Второе — персонализация: подарок надо подбирать, исходя из интересов конкретного человека. Третье — современность и следование трендам на осознанное потребление: подаренным должны пользоваться, а не класть его в ящик стола. И четвертое — тенденция к равноправию: несмотря на название праздника, необязательно дарить стереотипно женское, это может быть и что-то универсальное, подходящее всем, вне зависимости от пола», — резюмирует Мусатова.

Ранее выяснилось, что россиянкам больше не нужны цветы на 8 Марта.