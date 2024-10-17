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Ученые назвали ягоду, которая поможет сохранить сердце здоровым

CRFSN: клубника укрепляет сердце и помогает контролировать уровень холестерина

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Ученые Калифорнийского университета установили, что ежедневное потребление клубники помогает снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление, которое приводит к сердечным заболеваниям. Результаты исследования опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Анализ 47 клинических испытаний и 13 наблюдательных исследований, проведенных с 2000 по 2023 год, показал, что клубника богата полезными веществами, такими как полифенолы и клетчатка. Эти фитонутриенты помогают снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, а также уменьшают воспаление, что способствует улучшению здоровья сердца и снижению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокий уровень холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек, сужению сосудов и снижению кровотока, что может вызвать ишемию и тромбоз крупных артерий. Ученые отмечают, что регулярное употребление клубники помогает снизить эти риски.

Кроме того, клубника полезна в любом виде — свежем, замороженном или сублимированном. Для улучшения кардиометаболического здоровья рекомендуется употреблять от одной до четырех чашек ягод в день.

Ранее ученые создали чип для раннего обнаружения сердечного приступа.

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