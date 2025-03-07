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Названы три упражнения, которые помогут нарастить мышцы в домашних условиях

Pravda.Ru: отжимания и планка помогут нарастить мышцы в домашних условиях
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And-One/Shutterstock/FOTODOM

Отжимания можно выполнять дома, чтобы стимулировать рост мышц, как и при силовых тренировках в спортзале. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

С их помощью можно развить грудь, плечи, трицепсы и корпус. Для развития квадрицепсов, подколенных сухожилий, ягодиц и икр специалисты советуют выполнять болгарские сплит-приседания.

«Встаньте на расстоянии около 60 см от скамьи или стула. Поставьте одну ногу позади себя на поверхность. Опустите тело, согнув переднее колено, пока бедро не станет параллельно земле. Держите туловище прямо. Оттолкнитесь передней пяткой, чтобы вернуться в исходное положение», — уточнили в сообщении.

Кроме того, чтобы развить поперечную, прямую мышцу и косые мышцы живота, а также поясницу, рекомендуется делать планку. Ее можно усложнить с помощью боковых планок, касаний плеч или подъемов ног.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин до этого назвал два упражнения, выполнение которых может помочь снизить давление. Он отметил, что можно применять упражнения на растяжку, которые хорошо снижают артериальное давление, но выполнять их стоит на регулярной основе.

Ранее фитнес-тренеры рассказали, какие упражнения помогут сохранить молодость.

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