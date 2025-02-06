Четвертое по величине озеро в мире превратилось в смертельно опасную пустыню

Археологи предупреждали об этом десятилетиями, и теперь прогнозы сбылись: Аральское море,находящееся на границе Узбекистана и Казахстана, практически исчезло. В результате регион столкнулся с крупнейшей экологической катастрофой, затронувшей три миллиона человек. Об этом сообщает портал Anadolu Agency (AA).

До 1960-х годов площадь озера достигала 68 тысяч квадратных километров, но к 2015 году большая часть водоема превратилась в безжизненную пустыню Аралкум. Согласно последним отчетам, сейчас от него осталось лишь около 8 тысяч квадратных километров воды.

Исчезновение моря привело к удвоению количества атмосферной пыли в регионе: ежегодно в воздух поднимается до 27 миллионов тонн токсичной пыли и солей. Эти частицы разносятся ветром на сотни километров, ухудшая качество воздуха и способствуя ускоренному таянию ледников. Штормы, несущие отравленные соли, уничтожают урожаи и загрязняют питьевую воду.

Причиной катастрофы стало масштабное перенаправление рек Амударьи и Сырдарьи для орошения хлопковых полей в СССР. Система ирригации, охватившая 7 миллионов гектаров, привела к быстрому пересыханию моря, разделив его на несколько небольших участков и уничтожив экосистему. Вода стала солонее океана, что привело к вымиранию большинства местных видов. Брошенные ржавеющие рыболовные суда на высохшем дне моря стали символом исчезнувшего промысла.

Пыль Аралкума особенно опасна: она содержит химикаты, оставшиеся от советских испытаний оружия, а также удобрения и пестициды. Это привело к росту числа врожденных патологий и заболеваний среди местных жителей. Чтобы остановить распространение токсичной пыли, власти предпринимают попытки озеленения бывшего морского дна.

История Аральского моря стала предостережением для всего мира: аналогичные процессы происходят в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, Австралии и США, где промышленные методы сельского хозяйства и изменение климата истощают природные водоемы.

Ранее был найден затерянный город глубоко под водой, который не похож ни на что на Земле.