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В Албании нашли крупнейшее в мире подземное термальное озеро

NatGeograh: в Албании обнаружили систему пещер с термальными источниками
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Aygul Sarvarova/Shutterstock/FOTODOM

Чешские спелеологи обнаружили крупнейшее в мире подземное термальное озеро на границе Албании и Греции. Необычный водоем, названный Нейроном, оказался на глубине 110-метрового провала. Отчет об открытии опубликован в февральском номере журнала National Geographic (NatGeograh).

Ученые спустились в яму и обнаружили обширную систему пещер, в некоторых из которых были термальные источники, а в одной находилось огромное озеро.

Процесс изучения пещеры оказался сложным и опасным. Команда столкнулась с трудностями, включая наличие токсичных газов.

Сначала лазерный дальномер не смог измерить озеро из-за его огромных размеров. Тогда команда применила дроны и лазерный 3D-сканер LiDAR, что позволило создать точную карту подземного пространства.

Длинна водоема составила 138 метров, ширина — 42 метра, а объем — 8355 кубометров воды, что эквивалентно примерно 3,5 олимпийского бассейна.

Предыдущий подземный термальный водоем рекордного размера был найден под турецкими банями в столице Венгрии Бухаресте в 2008 году.

Ранее ученые зафиксировали превращение Аральского моря в пустыню с токсичной пылью.

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