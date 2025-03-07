Москвичам в преддверии 8 Марта рассказали, когда лучше ехать на Рижский рынок за цветами

Москвичам, которые хотят купить свежие цветы к 8 Марта, лучше отправляться на Рижский рынок в этот день до 10:00 или после 17:00. Это следует из данных »Яндекс Карт», с которыми ознакомилась «Москва 24».

В пресс-службе сервиса уточнили, что в эти промежутки времени загруженность дорог не должна превышать средние значения. Помимо этого, жителям столицы посоветовали добираться до рынка на общественном транспорте, чтобы сократить время в пути.

При этом в 2024 году самым популярным для поездок в эту сторону стал промежуток с 14:00 до 17:00 7 марта, уточнили специалисты. Если праздник планируют отметить 9 марта, поездку за цветами можно планировать день в день. В этот день маршруты к Рижскому рынку прокладывают реже.

Член совета директоров ассоциации «Теплицы России», эксперт по цветам Александр Литвиненко до этого говорил, что цены на цветы в России в преддверии 8 Марта вырастут примерно на 15-25%, что в среднем больше показателя 2024 года. По его словам, все тюльпаны в стране завозят из других стран. В связи с этим они могут подскочить в цене на 25% в сравнении с прошлым годом. Остальные цветы, включая розы, подорожают на 15-18%.

Ранее психолог объяснила, как мужчины выбирают цветы на 8 Марта.