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Россиянам рассказали, какие цветы подорожают к 8 Марта

Специалист Литвиненко: тюльпаны в России подорожают на 25% к 8 Марта
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Shutterstock/Gustova Svetlana

Цены на цветы в России в преддверии 8 Марта вырастут примерно на 15-25%, что в среднем больше показателя 2024 года. Об этом «Парламентской газете» рассказал член совета директоров ассоциации «Теплицы России», эксперт по цветам Александр Литвиненко.

«Нельзя говорить, что это подорожание чисто спекулятивное. Например, в последние годы у нас сохраняется стабильный тренд на тюльпаны — они становятся все более и более популярны в статусе главного «восьмимартовского» цветка, а следовательно, все более и более востребованы. В этом году луковица тюльпана подорожала из-за неурожая в Голландии», — отметил эксперт.

По его словам, все тюльпаны в стране завозят из других стран. В связи с этим они могут подскочить в цене на 25% в сравнении с прошлым годом. Остальные цветы, включая розы, подорожают на 15-18%, добавил Литвиненко. Он уточнил, что, помимо роз, у россиян также пользуются спросом ирисы, хризантемы, из горшечных растений — гиацинты.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова до этого говорила, что стоимость цветов в России к 8 Марта выросла примерно на 5–10%. По ее словам, тюльпаны к Международному женскому дню будут стоить около 80–120 рублей за штуку, розы — от 300–350 рублей.

Ранее в ассоциации цветоводов оценили идею депутата поднять пошлины на цветы.

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