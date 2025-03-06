Психолог объяснила, как мужчины выбирают цветы на 8 Марта

Многие мужчины выбирают букеты на 8 Марта неосознанно, этим подарком они обычно выражают чувства, но не придают скрытый смысл. Об этом «Пятому каналу» рассказала клинический психолог Майя Медведева.

«Мужчины не придают такого значения цветам, как это делают женщины. У них все значительно проще. Все зависит от чувств мужчины по отношению к избраннице. Причем я бы не сказала, что он делает это осознанно», — сказала эксперт.

При этом, по ее словам, некоторые цветы могут выступать в роли символов. Так, например, красные розы могут говорить о страсти и указывать на стабильные и длительные отношения, поэтому их чаще всего дарят супругам, матерям и дочерям. Экзотические цветы могут дарить на стадии влюбленности, тюльпаны обычно выбирают для тех, к кому испытывают нежность, отметила Медведева.

Член совета директоров ассоциации «Теплицы России», эксперт по цветам Александр Литвиненко до этого говорил, что цены на цветы в России в преддверии 8 Марта вырастут примерно на 15-25%, что в среднем больше показателя 2024 года.

Ранее россияне ответили, обязательно ли дарить цветы на 8 Марта.