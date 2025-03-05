Танкер «Волгонефть-239» демонтировали на 90%

Танкер «Волгонефть-239», потерпевший крушение в Керченском проливе, демонтировали на 90%. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«По итогам февраля судно разобрали на 70%. Еще на 20% — за четыре дня марта», — говорится в сообщении.

В канале оперштаба опубликовали фото процесса демонтажа судна. На них видно, что технический вал, созданный вокруг танкера, за месяц превратился в искусственное озеро.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Ранее власти выделили еще денег на уборку мазута в Черном море.