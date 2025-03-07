Россиянам объяснили, какое наказание грозит за продажу и покупку подснежников

Юрист Билялова: штраф может грозить за продажу и покупку подснежников

Россиянам, которые решат собрать, продать или купить подснежники, грозит административный штраф. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Она напомнила, что некоторые виды подснежников, включая альпийский, узколистный и складчатый, занесены в Красную книгу России. Размер штрафа за совершение противоправных действий с ними для физических лиц составляет от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 15 до 20 тыс., для юридических — от 500 тыс. до 1 млн.

В том случае, если будет уничтожено место произрастания растений, нарушителю грозит уголовная ответственность.

«За правонарушение такой категории назначается штраф от 300 тыс. рублей или исправительные работы. Также это может быть ограничение свободы на срок до трех лет», — уточнила Билялова.

В конце января в пресс-службе московского ботанического сада «Аптекарский огород» сообщили, что там распустились первые подснежники. В ботаническом саду произрастают несколько видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство из них цветут зимой, только некоторые — весной и осенью.

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