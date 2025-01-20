Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве расцвели первые подснежники

В Москве распустились подснежники
close
Пресс-служба Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»

В московском ботаническом саду «Аптекарский огород» распустились первые подснежники, рассказали РИА Новости в пресс-службе ботанического сада.

«Первые подснежники в 2025 году были замечены 19 января в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под открытым небом. Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду», — прокомментировали в «Аптекарском огороде».

В ботаническом саду произрастают несколько видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство из них цветут зимой, только некоторые — весной и осенью.

В пресс-службе уточнили, что уже несколько лет подряд первые подснежники расцветают именно в «Аптекарском огороде». Причина в особом микроклимате ботанического сада.

В январе в окрестностях города Находки Приморского края зацвели подснежники.

Ранее сообщалось, что создано новое удобрение, увеличивающее скорость роста и размер растений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами