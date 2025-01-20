В Москве расцвели первые подснежники

В московском ботаническом саду «Аптекарский огород» распустились первые подснежники, рассказали РИА Новости в пресс-службе ботанического сада.

«Первые подснежники в 2025 году были замечены 19 января в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под открытым небом. Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду», — прокомментировали в «Аптекарском огороде».

В ботаническом саду произрастают несколько видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство из них цветут зимой, только некоторые — весной и осенью.

В пресс-службе уточнили, что уже несколько лет подряд первые подснежники расцветают именно в «Аптекарском огороде». Причина в особом микроклимате ботанического сада.

В январе в окрестностях города Находки Приморского края зацвели подснежники.

Ранее сообщалось, что создано новое удобрение, увеличивающее скорость роста и размер растений.