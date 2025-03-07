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В 2025 году найти новую работу планируют 60% жителей Москвы

RT: 60% москвичей в 2025 году будут искать новую работу
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Shutterstock/shisu_ka

В этом году большинство жителей Москвы планируют найти новую работу – об этом заявили 60% участников соответствующего исследования. Довольны своим текущим местом оказались только 29% москвичей, приводит RT результаты опроса.

Еще 11% респондентов сообщили, что уже задумываются о смене работы, но окончательного решения пока не приняли. В целом сегодня на рынке труда сегодня наблюдается дефицит кадров, поэтому новое место работы могут найти как молодые, так и опытные специалисты, при чем в любом возрасте можно сменить полностью сферу деятельности, отметила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«Если раньше человек выбирал одну профессию на всю жизнь, то теперь тренды говорят о том, что менять направление можно несколько раз», — подчеркнула она.

Многие уходят с текущей работы не из-за разочарования, а из-за желания развиваться и стремления получить более комфортные условия труда и высокий доход, отметила эксперт. Она также порекомендовала россиянам не торопиться с решениями и начинать с определения карьерных целей и изучения рынка труда. Это позволит лучше ориентироваться среди вакансий. Важно также хорошо составить резюме, которое будет отражать все главные профессиональные навыки и преимущества перед другими соискателями.

Большим спросом у россиян сегодня пользуются различные образовательные программы, сообщила Чукина. По ее словам, многие выбирают для переобучения высокооплачиваемую сферу промышленности, где даже начинающие работники получают от 120 тыс. до 300 тыс. рублей. Есть также возможность переобучиться в других востребованных сферах — например, в IT, строительстве, транспорте, финансах, отметила специалист.

Исследование центра «Профессии будущего» подготовлено на основе опроса более 800 жителей столицы.

До этого эксперты выяснили, что четверть (24%) россиян трудятся на одной работе всю свою жизнь. Еще 46% ответили, что они меняли место работы всего один-два раза в жизни, 15% делают это регулярно раз в пять-семь лет, потому что это позволяет им не выгорать на работе, а также стабильно развиваться и расти в карьерном плане. 8% опрошенных меняют работу раз в два-три года, когда зарплата перестает соответствовать их ожиданиям.

Ранее россиянам посоветовали регулярно менять работу и сферу деятельности.

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