Россиянам посоветовали регулярно менять работу и сферу деятельности

Смена работы после длительной занятости на одном месте может казаться большим риском, однако это реальный способ изменить жизнь и открыть новые перспективы, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал россиян периодически менять не только работу, но и сферу деятельности.

Смена функционала дает возможность постоянно узнавать что-то новое, знакомиться с новыми рынками и осваивать дополнительные навыки, отметил эксперт.

«Это помогает мозгу оставаться гибким, адаптироваться к новым условиям. Гибкость мышления — это молодость, а молодость мышления ведет к молодости тела и здоровья, — считает Валинуров. — Поэтому я рекомендую менять и функционал, и отрасли».

Массовой практика смены деятельности не стала из-за консервативных взглядов работников и руководителей компаний, считает специалист. Для многих выглядит неправдоподобным успешный переход, к примеру, из ресторанного бизнеса в металлургию, однако это реально и на практике не очень тяжело, заверил он.

Проще сменить сферу занятости, если есть какие-либо контакты с будущим работодателем, так как при откликах на объявления компании ищут чаще сотрудников с опытом, отметил Валинуров. Он посоветовал подготовиться к тому, чтобы доказать работодателю ценность перехода. При этом важно учитывать, что такие перемены могут кардинально улучшить качество жизни и повысить доходы, поэтому ради них стоит потрудиться, убежден консультант.

«Главное — сохранять гибкость мышления и быть готовым к новым вызовам», — заключил он.

Недавнее исследование показало, что каждый второй россиянин когда-либо задумывался о смене деятельности. Причем три четверти опрошенных признались (77%), что хотят сменить профессиональную деятельность на IT-сферу. Такой выбор обусловлен тем, что большинству ответивших важна мобильность и свобода перемещений.

Ранее россиянам назвали главные признаки того, что пора менять работу.