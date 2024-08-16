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Стало известно, как часто россияне меняют место работы

«КП»: 46% россиян ни разу не меняли место работы

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Shutterstock

Четверть (24%) россиян трудятся на одной работе всю свою жизнь, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,2 тыс. человек.

По словам этой части респондентов, они устроились на работу еще будучи молодыми студентами и так и остались в этой компании.

«Частая смена работы говорит или о плохих условиях труда, или о плохом характере человека. Профессионалы не будут бегать с места на место, а постараются расти на одном месте», — поделился мнением участник опроса.

Еще 46% ответили, что они меняли место работы всего один-два раза в жизни, 15% — делают это регулярно раз в пять-семь лет, потому что это позволяет им не выгорать на работе, а также стабильно развиваться и расти в карьерном плане. 8% опрошенных меняют работу раз в два-три года, когда зарплата перестает соответствовать их ожиданиям.

4% ответили, что у них нет постоянной работы. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Исследование сервисов «Работа.ру» и СберПодбор, копия которого есть у «Газеты.Ru», до этого показало, что почти 43% россиян хотели бы расширения соцпакета от работодателей. Еще 23% респондентов отметили, что в настоящее время не имеют соцпакета и ищут работу с его наличием. При этом 17% считают свой текущий соцпакет достаточным, а еще 17% заявили, что не нуждаются в нем вовсе.

Ранее юрист рассказал об изменении расчета оплаты сверхурочной работы.

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