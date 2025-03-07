В Британии надзирательницу приговорили к колонии за связь с заключенным

Daily Mail: в Британии надзирательница получила срок за связь с заключенным

В Великобритании тюремную надзирательницу, которая вступила в интимную связь с заключенным, приговорили к 21 месяцу тюрьмы. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел с 26-летней Кэти Эванс. Ее приговорили к колонии за интимную связь с заключенным Дэниелом Браунли в тюрьме HMP Doncaster.

«Записи телефонных разговоров показали, что она общалась с Браунли 140 раз с помощью SIM-карты, которая была тайно пронесена в тюрьму категории B, причем некоторые звонки длились почти час», — говорится в публикации.

По данным издания, в ходе звонков девушка называла себя «королевой» заключенного. Позже при анализе записей выяснилось, что между Эванс и Браунли была связь. Во время заседания судья сказал девушке, что она «подорвала доверие», данное ей на посту надзирательницы.

До этого похожий случай произошел в Англии. Надзирательницу в тюрьме посадили за решетку за переписку с заключенным. Она отправила более 4000 «кокетливых сообщений» и провела 18 видеозвонков с заключенным, что и привело к ее увольнению и уголовному преследованию.

Ранее в Британии тысячи досрочно освобожденных заключенных снова попали в тюрьмы.