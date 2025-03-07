Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии надзирательницу приговорили к колонии за связь с заключенным

Daily Mail: в Британии надзирательница получила срок за связь с заключенным
close
Stephen Hird/Reuters

В Великобритании тюремную надзирательницу, которая вступила в интимную связь с заключенным, приговорили к 21 месяцу тюрьмы. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел с 26-летней Кэти Эванс. Ее приговорили к колонии за интимную связь с заключенным Дэниелом Браунли в тюрьме HMP Doncaster.

«Записи телефонных разговоров показали, что она общалась с Браунли 140 раз с помощью SIM-карты, которая была тайно пронесена в тюрьму категории B, причем некоторые звонки длились почти час», — говорится в публикации.

По данным издания, в ходе звонков девушка называла себя «королевой» заключенного. Позже при анализе записей выяснилось, что между Эванс и Браунли была связь. Во время заседания судья сказал девушке, что она «подорвала доверие», данное ей на посту надзирательницы.

До этого похожий случай произошел в Англии. Надзирательницу в тюрьме посадили за решетку за переписку с заключенным. Она отправила более 4000 «кокетливых сообщений» и провела 18 видеозвонков с заключенным, что и привело к ее увольнению и уголовному преследованию.

Ранее в Британии тысячи досрочно освобожденных заключенных снова попали в тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами