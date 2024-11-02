Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии тысячи досрочно освобожденных заключенных снова попали в тюрьмы

The Times: в Британии тысячи досрочно освобожденных зеков вновь попали в тюрьмы

close
Shutterstock

Тысячи досрочно освобожденных заключенных в Великобритании снова вернулись в тюрьмы из-за правонарушений, совершенных ими после выхода на свободу. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные минюста.

В министерстве подсчитали, что каждый седьмой из 86 тысяч заключенных в Англии и Уэльсе повторно попал в тюрьму после досрочного освобождения. Только с апреля по июнь количество преступников, возвращенных в места лишения свободы, выросло на 44%.

В сентябре-октябре власти Британии освободили более 2,8 тысячи заключенных, отбывших 40% назначенного им срока, из-за сильной переполненности тюрем.

6 сентября газета The Daily Telegraph писала, что из-за нехватки мест в тюрьмах Великобритания рассматривает возможность отправки заключенных в Эстонию. В статье отмечается, что для казны Соединенного Королевства это выгодно: в Англии и Уэльсе содержание одного заключенного сейчас обходится в £50 тыс. в год, а в прибалтийской стране на то же самое будет тратиться от £10 тыс. до £20 тыс. в год. Строительство новых тюрем в Британии тоже недешево и оценивается в £600 тыс. фунтов на одного заключенного, указано в материале.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Стармер намерен освободить 40 тысяч заключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами