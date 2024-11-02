В Британии тысячи досрочно освобожденных заключенных снова попали в тюрьмы

Тысячи досрочно освобожденных заключенных в Великобритании снова вернулись в тюрьмы из-за правонарушений, совершенных ими после выхода на свободу. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные минюста.

В министерстве подсчитали, что каждый седьмой из 86 тысяч заключенных в Англии и Уэльсе повторно попал в тюрьму после досрочного освобождения. Только с апреля по июнь количество преступников, возвращенных в места лишения свободы, выросло на 44%.

В сентябре-октябре власти Британии освободили более 2,8 тысячи заключенных, отбывших 40% назначенного им срока, из-за сильной переполненности тюрем.

6 сентября газета The Daily Telegraph писала, что из-за нехватки мест в тюрьмах Великобритания рассматривает возможность отправки заключенных в Эстонию. В статье отмечается, что для казны Соединенного Королевства это выгодно: в Англии и Уэльсе содержание одного заключенного сейчас обходится в £50 тыс. в год, а в прибалтийской стране на то же самое будет тратиться от £10 тыс. до £20 тыс. в год. Строительство новых тюрем в Британии тоже недешево и оценивается в £600 тыс. фунтов на одного заключенного, указано в материале.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Стармер намерен освободить 40 тысяч заключенных.