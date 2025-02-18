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Надзирательницу посадили в тюрьму за переписку с заключенным

Daily Mail: в Британии сотрудница тюрьмы оказалась за решеткой за переписку с заключенным
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Police Department

В Англии надзирательницу в тюрьме посадили за решетку за переписку с заключенным, пишет Daily Mail.

29-летняя Тони Коул, сотрудница тюрьмы HMP Five Wells в Нортгемптоншире, была приговорена к году тюремного заключения за неправомерные действия во время службы. Она отправила более 4000 «кокетливых сообщений» и провела 18 видеозвонков с заключенным, что и привело к ее увольнению и уголовному преследованию.

Суд в Нортгемптоне установил, что Коул не только обменивалась интимными сообщениями, но и физически контактировала с заключенным, включая поцелуи и предупреждения о предстоящих обысках камер. Британка признала свою вину. Кроме тюремного срока ей придется заплатить штраф в размере £178. Сообщается, что это уже второй подобный случай за последние два года.

Летом 2023 года 31-летняя Рэйчел Стэнтон, также сотрудница тюрьмы, получила условный срок за роман с заключенным. Она даже родила ребенка от осужденного, хотя позже пара рассталась.

Ранее в Британии тысячи досрочно освобожденных заключенных снова попали в тюрьмы.

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