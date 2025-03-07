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В РФ заявили, что USAID направило около $650 млн Молдавии

Совбез РФ: USAID направило около $650 млн Молдавии
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Cheryl Ravelo/Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) направило Молдавии около $650 млн с 2021 по 2024 год, чтобы держать страну под контролем Запада. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, передает газета «Известия».

«Имело место и прямое вмешательство в выборы, включая финансирование через НПО мобилизации электората — политические фестивали, разъяснение преимуществ евроинтеграции и так далее», — сказал он.

По его слова, не меньшие деньги USAID направили на схожие операции в Грузии.

До этого сообщалось, что в 2024 году USAID выделило грант в размере $124,2 тыс. молдавской неправительственной организации Klumea в рамках инициатив по обеспечению устойчивости Молдавии. Финансирование было направлено на «увеличение и укрепление поддержки среди молдаван европейской интеграции».

7 февраля политолог Станислав Ткаченко отмечал, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева. Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

Ранее в Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке президента Майи Санду.

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