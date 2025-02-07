Политолог Ткаченко: РФ и Молдавия могут сблизиться после выборов в парламент

В этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Станислав Ткаченко.

«Если к власти придет здравомыслящий премьер, он начнет оказывать на Санду давление, заставляя сближаться с Москвой и отказаться от преследования российских инвестиций», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

Лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон до этого выразил уверенность, что новое правительство республики, которое будет сформировано после парламентских выборов в 2025 году, восстановит отношения с Россией.

Он возложил вину за плохие отношения с Москвой на президента страны Майю Санду и утвержденный ею кабмин.

Ранее в Приднестровье обвинили Запад в подготовке Молдавии к конфликту с Россией.