Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $124,2 тыс. на финансирование кампаний по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии. Это следует из анализа базы общедоступных программ USAID, передает РИА Новости.

Согласно предоставленным данным, в 2024 году USAID выделило грант в размере $124,2 тыс. молдавской неправительственной организации Klumea в рамках инициатив по обеспечению устойчивости Молдавии. Финансирование было направлено на «увеличение и укрепление поддержки среди молдаван европейской интеграции».

До этого бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявлял, что партия социалистов будет добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду в 2025 году.

7 февраля политолог Станислав Ткаченко отмечал, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева. Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

Ранее в Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке Санду.