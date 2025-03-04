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USAID выделяло средства для финансирования президентских выборов в Молдавии

USAID выделяло средства, чтобы провести президентские выборы в Молдавии
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Михай Карауш/РИА Новости

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $124,2 тыс. на финансирование кампаний по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии. Это следует из анализа базы общедоступных программ USAID, передает РИА Новости.

Согласно предоставленным данным, в 2024 году USAID выделило грант в размере $124,2 тыс. молдавской неправительственной организации Klumea в рамках инициатив по обеспечению устойчивости Молдавии. Финансирование было направлено на «увеличение и укрепление поддержки среди молдаван европейской интеграции».

До этого бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявлял, что партия социалистов будет добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду в 2025 году.

7 февраля политолог Станислав Ткаченко отмечал, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева. Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

Ранее в Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке Санду.

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