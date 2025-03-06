Погранслужба США задержала россиян, направлявшихся на лодке в Пуэрто-Рико

Погранслужба США у берегов Пуэрто-Рико перехватила лодку, на борту которой находились двое россиян и пять мужчин из Доминиканской Республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пятиметровую лодку с двумя моторами пограничники остановили вместе с морским подразделением полиции Пуэрто-Рико. Они провели биометрическую проверку и выяснили, что одного из доминиканцев депортировали из США как осужденного преступника.

Задержанных заключили под стражу. За повторное нарушение миграционного законодательства им будет грозить уголовное преследование.

14 февраля администрация президента США Дональда Трампа отправила находящимся в стране нелегалам валентинку с лицами самого Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана. Она опубликована в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети Х (бывший Twitter).

В конце января администрация Трампа увеличила квоту по числу задержаний находящихся в стране нелегальных мигрантов до 1800 в день. По информации New York Post, Белый дом потребовал ускорить проведение операции по борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее в США начали увольнять судей по делам мигрантов.