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В МВД рассказали об ужесточении миграционной политики

Первый замминистра МВД Горовой рассказал об ужесточении миграционной политики
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Илья Питалев/РИА Новости

С 5 февраля в России начинает работу «реестр контролируемых лиц» — база данных МВД, куда включат иностранцев, незаконно находящихся в стране. Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как система повлияет на мигрантов и какие меры ждут нарушителей.

Реестр будет обновляться четыре раза в сутки. Проверять статус иностранца смогут работодатели, госучреждения и даже физические лица перед оказанием услуг: устройством на работу, зачислением детей в школы, регистрацией брака или покупкой билетов.

«Если имя есть в списке — услуги недоступны. Это не наказание, а стимул легализоваться или уехать», — пояснил Горовой.

У 670 тысяч нелегалов (более половины — женщины и дети) есть время до 30 апреля, чтобы оформить патент, встать на миграционный учет или заключить трудовой договор. После 30 апреля нарушители попадут в базу автоматически. С 5 февраля МВД получит право выносить постановления о депортации.

С 1 мая добровольно урегулировать статус будет невозможно. Для этого потребуется пройти дактилоскопию и проверку на правонарушения.

«Если не успеют — обязаны выехать», — подчеркнул замминистра.

По словам Горового, первоначальные возражения иностранных государств сменились пониманием: «Речь только о тех, кто нарушает закон».

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.

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