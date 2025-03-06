В России придумали новый тип многоэтажек

В России разработали проект нового типа многоэтажек, которые можно будет строить быстрее при меньшем количестве рабочих. Об этом говорится в сообщении Минстроя РФ, пишет ТАСС.

«Технология быстровозводимого строительства на стальном каркасе предполагает снижение на 25% количества специалистов, задействованных на строительной площадке. <…> Также прогнозируется на 30% сокращение сроков реализации проектов», — отметили в Минстрое.

Речь идет о типовом проекте 17-этажного жилого дома. В нем будут использоваться сварные балки из стали повышенной прочности и быстросборные стеновые панели. Согласно задумке создателей, это позволит ускорить монтаж и снять нагрузку с фундамента.

В Минстрое уточнили, что сейчас проект проходит оценку госэкспертизы.

До этого в России предложили создать комиссию для контроля цен на жилье. По мнению авторов инициативы, комиссия сможет установить причины увеличения цен и предложить меры по их снижению. В нее должны войти представители различных министерств, Госдумы, а также научного сообщества.

Эксперты подчеркнули, что в последние годы цены на квартиры в РФ сильно выросли, что связывают с повышенным спросом, желанием застройщиков заработать и ростом себестоимости строительства. Некоторые специалисты подчеркнули необходимость поэтапного анализа затрат, чтобы отрегулировать цены на жилищном рынке.

Ранее россиянам рассказали, когда дешевле всего снимать квартиру.