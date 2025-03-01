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В России предложили создать комиссию для контроля цен на жилье

Комиссию при кабмине хотят обязать проверять цены на жилье на адекватность
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Vladimir Baranov/Global Look Press

В России предложили создать при правительстве комиссию для контроля цен на жилье и анализа причин их роста. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что соответствующее решение было предложено экспертами на круглом столе в феврале, посвященном ценообразованию в жилищном строительстве и рынке стройматериалов.

По мнению экспертов, комиссия сможет установить причины увеличения цен и предложить меры по их снижению. В последние годы цены на квартиры и апартаменты сильно выросли, что связывают с повышенным спросом, желанием застройщиков хорошо подзаработать и ростом себестоимости строительства, а не только с изменением цен на строительные материалы.

Эксперты отметили, что комиссия должна включать представителей различных министерств, Государственной думы и научного сообщества для эффективного анализа и реагирования на изменения в экономике. Некоторые специалисты уверены, что без дополнительного вмешательства жилищный рынок сам себя регулирует, другие же подчеркивают необходимость поэтапного анализа затрат.

Ранее россиянам рассказали, когда дешевле всего снимать квартиру.

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