Путин заявил, что в окопах нет неверующих людей

Путин: в окопах нет неверующих и тех, кто не думал бы о семье

В окопах нет неверующих людей, а также тех, кто не думал бы о своих семьях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», передает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что во все времена крепкий тыл в лице родных и близких был для мужчины, а тем более для военного человека, который рискует жизнью, главной мотивацией, чтобы добиваться побед.

«Уверен, что, как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих, так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сестрах, о матерях, о женах, о подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит», — сказал Путин.

Также российский лидер выразил сожаление, что защита интересов страны порой приводит к личным трагедиям в семьях.

«К сожалению, иногда [ситуация] складывается и трагически для семьи, и для наших ребят — и ранения, и потери. Все это связано с боевыми действиями», — отметил президент.

До этого протоиерей Дмитрий Бабкин из Новосибирска рассказал об исповедях бойцов специальной военной операции (СВО). Он отметил, что у военных нет озлобленности, они не позволяют себе роптать на Бога и кричать «За что мне это все?!»

По словам священника, для участников СВО, которые исповедовались, главной целью было вернуться домой, даже если ранеными. Некоторые приходят, ставят свечки и молятся за сослуживцев.

Ранее красноярского священника наградили за спасение товарища на СВО.