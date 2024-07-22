Красноярского священника наградили за спасение товарища на СВО

Настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в деревне Творогово Роман Хамадиев получил епархиальные награды за спасение товарища на СВО. Об этом пишет Newslab.

Медалями Красноярской епархии священномученика Амфилохия (епископа Красноярского) I, II, и III степени Хамадиева наградил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

В марте 2023 года служивший капелланом и командиром санитарного взвода на передовой Хамадиев спас раненого товарища, несмотря на полученную контузию.

«Попали под обстрел, получил первую контузию. Слух начал возвращаться, я из земли выкопался и увидел своего раненого сослуживца Георгия. Уволок его в окоп, оказал первую помощь, и когда полностью отошел от контузии, смог доставить к точке эвакуации», — рассказал о том дне священник.

Еще раньше за это он был награжден государственной наградой РФ.

До этого в Новосибирской области священника лишили сана за отказ от «молитвы о победе».

Ранее митрополит Кирилл заявил, что на СВО для ВС РФ требуется порядка 1300 священнослужителей.