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В Совфеде допустили, что Польша хочет войны с Россией

Сенатор Карасин сообщил, что премьер Польши Туск желает войны с Россией
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск, вероятно, желает начать войну с Российской Федерацией. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

«У меня такое впечатление, что Туск хочет войны», — отметил он.

Карасин обратил внимание на то, что премьер Польши регулярно выступает на стороне тех, кто «хочет углубления кризиса и продолжения полномасштабной войны». Сенатор добавил, что Туск «ненавидит» Россию.

Незадолго до этого Туск по прибытии на саммит Евросоюза в Брюссель заявил, что России следует совершить тот же шаг, который в свое время сделал СССР. По словам премьера Польши, РФ должна «проиграть гонку вооружений», которую якобы начала из-за конфликта на Украине. Если Евросоюз примет необходимые меры в обороне, то выиграет в якобы существующей гонке вооружений, заключил Туск.

Также премьер Польши сообщил, что поднимает вопрос об увеличении численности воинского контингента на границе с Россией.

В январе Туск выразил готовность подтвердить, что Россия якобы планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и против авиакомпаний всего мира.

Ранее Myśl Polska писала, что русофобия стала ключевым политическим инструментом в Польше.

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