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В Польше обвинили Россию в планировании воздушных терактов

Туск: Россия планировала воздушные теракты против Польши
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я могу подтвердить, что Россия планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и против авиакомпаний всего мира», — заявил глава польского правительства.

15 января Туск принял Зеленского в Канцелярии премьер-министра. Переговоры между украинским лидером и главой польского правительства коснулись вопроса помощи Украине в конфликте с Россией. Одной из тем встреч Зеленского в Варшаве также станет вопрос переговоров о вступлении Украины во время председательства Польши в Совете Евросоюза.

В тот же день Польша поднимала в воздух авиацию из-за якобы активности ВС России на Украине. На патрулирование вышли дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее в Варшаве состоялась акция протеста.

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