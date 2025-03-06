Прокуратура рассказала о расследовании взрыва банкомата в московском ТРЦ

Прокуратура начала расследование взрыва банкомата в московском ТРЦ «Свиблово»

Прокуратура Москвы проводит расследование после взрыва банкомата в московском торгово-развлекательном центре «Свиблово». Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

По ее информации, Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла это дело под контроль.

«Установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в прокуратуре», — сказано в сообщении.

Днем 6 марта в ТРЦ «Свиблово», который находится на улице Снежной на северо-востоке Москвы, произошел взрыв. В расположенном в здании отделении финансовой организации взорвался банкомат.

В результате в помещении оказались выбиты стекла. Telegram-канал Baza сообщил, что никто из находившихся внутри людей не пострадал. После взрыва на место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Позже Telegram-канал SHOT написал, что банкомат взорвался из-за закинутой в купюроприемник бомбы. Как выяснили журналисты, взрывоопасный предмет заложил неизвестный мужчина. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, сейчас его ищут правоохранители.

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