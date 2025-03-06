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В Москве задержали мужчину, устроившего взрыв в отделении банка

МВД сообщило о задержании мужчины, устроившего взрыв в отделении банка

В Москве полицейским удалось задержать мужчину, который повредил банкомат в торгово-развлекательном центре «Свиблово» на улице Снежной в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД России.

Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали нарушителя в его квартире на улице Енисейской. Установить местонахождение мужчины помогли камеры видеонаблюдения, отметили в ведомстве.

Сейчас задержанный находится в отделе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», добавили в МВД.

Telegram-канал SHOT уточнил, что задержанному 20 лет. По данным канала, он купил три петарды, чтобы взорвать банкомат.

Предполагалось, что взрыв в отделении Газпромбанка в ТЦ «Свиблово» мог произойти из-за попытки ограбления. По информации SHOT, за несколько мгновений до хлопка к банкомату в здании подходил мужчина. Затем произошел взрыв, ударной волной выбило стекло в помещении банка.

В Газпромбанке сообщили «Газете.Ru», что пострадавших в результате инцидента нет. Клиентов отделения оперативно эвакуировали, денежные средства в банкоматах также не пострадали. Сотрудники службы безопасности банка оказывают содействие правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Краснодаре женщина подожгла банкомат после звонка мошенников.

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