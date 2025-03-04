В Белгородской области осудили мужчину, готовившего диверсию на объекте ВС РФ

ФСБ РФ: жителя Белгородской области осудили на 20 лет за подготовку диверсии

Россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва личного состава и техники Вооруженных сил РФ на территории Белгородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Из заявления следует, что мужчину задержали с поличным, когда он готовился к совершению теракта по заданию специальных служб Украины. По данным ведомства, житель приграничного региона незаконно приобрел взрывное устройство и намеревался заложить его в месте скопления бойцов и техники российских войск.

На этом фоне в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. В том числе его обвинили в государственной измене и приготовлении к диверсии.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов передали материалы на рассмотрение в Белгородский областной суд. Инстанция, в свою очередь, признала мужчину виновным.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в тюрьме сроком на три года, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что суд также обязал мужчину выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Кроме того, после освобождения гражданину ограничат свободу на один год.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы спланировали большую часть терактов, произошедших в стране в 2024 году.