Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области осудили мужчину, готовившего диверсию на объекте ВС РФ

ФСБ РФ: жителя Белгородской области осудили на 20 лет за подготовку диверсии
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва личного состава и техники Вооруженных сил РФ на территории Белгородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Из заявления следует, что мужчину задержали с поличным, когда он готовился к совершению теракта по заданию специальных служб Украины. По данным ведомства, житель приграничного региона незаконно приобрел взрывное устройство и намеревался заложить его в месте скопления бойцов и техники российских войск.

На этом фоне в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. В том числе его обвинили в государственной измене и приготовлении к диверсии.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов передали материалы на рассмотрение в Белгородский областной суд. Инстанция, в свою очередь, признала мужчину виновным.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в тюрьме сроком на три года, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что суд также обязал мужчину выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Кроме того, после освобождения гражданину ограничат свободу на один год.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы спланировали большую часть терактов, произошедших в стране в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами