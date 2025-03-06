Песков оценил фильм о карьере олимпийской чемпионки Родниной

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина является великой российской спортсменкой, а ее биография может послужить примером для молодежи. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты попросили представителя Кремля оценить недавно вышедший на экраны фильм, посвященный спортивной карьере известной фигуристки.

«Роднина — великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка. Поэтому история ее жизни, ее спортивной карьеры — это то, что является прекрасным примером для всех девчонок и мальчишек в нашей стране», — сказал Песков.

Он выразил уверенность, что биография олимпийской чемпионки может мотивировать молодежь на совершение «таких же геройств».

До этого Ирина Роднина рассказала, что посвященный ее спортивной карьере фильм оказался более цельным, «чем сама жизнь». По словам фигуристки, ей понравилось, как исполнившая главную роль актриса Владислава Самохина справилась с поставленной задачей.

Ранее Роднина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами.