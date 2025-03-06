Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оценил фильм о карьере олимпийской чемпионки Родниной

Песков назвал Роднину великой спортсменкой и примером для молодежи
close
Дмитрий Донской/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина является великой российской спортсменкой, а ее биография может послужить примером для молодежи. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты попросили представителя Кремля оценить недавно вышедший на экраны фильм, посвященный спортивной карьере известной фигуристки.

«Роднина — великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка. Поэтому история ее жизни, ее спортивной карьеры — это то, что является прекрасным примером для всех девчонок и мальчишек в нашей стране», — сказал Песков.

Он выразил уверенность, что биография олимпийской чемпионки может мотивировать молодежь на совершение «таких же геройств».

До этого Ирина Роднина рассказала, что посвященный ее спортивной карьере фильм оказался более цельным, «чем сама жизнь». По словам фигуристки, ей понравилось, как исполнившая главную роль актриса Владислава Самохина справилась с поставленной задачей.

Ранее Роднина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами