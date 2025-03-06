В Совфеде предсказали, что молодые контрактники ВСУ не доживут до выплат и льгот

Молодые люди в возрасте 18–25 лет, которые подпишут контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), не успеют получить обещанный миллион гривен и другие льготы, так как, скорее всего, не доживут до конца службы. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Звучит вполне привлекательно, пока не погружаешься в детали этой «сделки с дьяволом». Будут ли вообще те, кто, выполнив все условия контракта, доживет до момента получения всех этих бонусов? Очень сомневаюсь. Это просто подлый и циничный обман, все в духе киевского режима», — сказала Никонорова.

Она подчеркнула, что мобилизация на Украине — это непрерывный процесс. Киевский режим, по мнению Никоноровой, сознательно отправляет «на убой» молодое и работоспособное мужское население вместо того, чтобы трезво оценивать свои силы и признать, что российская армия продолжит наступление. По мнению сенатора, количество наемников, а также усиление темпов мобилизации на Украине не окажут существенного влияния на продвижение ВС РФ.

10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам 18-25 лет готовы предложить особый контракт. По словам украинского лидера, молодежь за год службы в ВСУ сможет заработать миллион гривен (около $24 тысяч), а также получить другие льготы, например, им предоставят специальные условия по ипотеке. Также украинские солдаты «после этого года на войне» смогут поступить в любой вуз без экзаменов, за обучение будет платить государство.

Ранее в ВСУ призвали отправить воевать 15-летних украинцев.